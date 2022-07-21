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Регион
Опубликовано 21 июля 2022, 10:39
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В Госдуме заявили, что у России есть средства противодействия РСЗО HIMARS

Российские вооружённые силы способны противостоять ракетной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS, несмотря на всю её серьёзность. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

"Опасаться [РСЗО HIMARS] не надо, надо с ней бороться, это никакая не панацея, это один из видов вооружения, который сейчас применяется противником. При этом я хочу подчеркнуть, что наведением на цели занимаются зарубежные специалисты, то есть наёмники. Не исключаю, что американские военнослужащие там работают", — сказал он.

По словам Картаполова, это действительно серьёзное вооружение, но ему способны противодействовать российские силы ПВО.

Американцы не доверяют украинцам поставленные РСЗО HIMARS и управляют ими сами
Американцы не доверяют украинцам поставленные РСЗО HIMARS и управляют ими сами

Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. В общей сложности на Украину планируется отправить более 20 аналогичных установок. Они будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной. Кроме того, в США заявили, что обучили применению РСЗО HIMARS около 200 военнослужащих Украины.

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ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Оксана Попова
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