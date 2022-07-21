В Госдуме заявили, что у России есть средства противодействия РСЗО HIMARS

"Опасаться [РСЗО HIMARS] не надо, надо с ней бороться, это никакая не панацея, это один из видов вооружения, который сейчас применяется противником. При этом я хочу подчеркнуть, что наведением на цели занимаются зарубежные специалисты, то есть наёмники. Не исключаю, что американские военнослужащие там работают", — сказал он.