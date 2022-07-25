В Киеве надеются, что координационный центр по зерну будет готов к работе с 27 июля

Украинские власти рассчитывают согласовать внутренние документы четырёхстороннего координационного центра по вывозу зерна в ближайшие два дня, чтобы с 27 июля он начал работу. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"Мы надеемся, что на протяжении сегодняшних и завтрашних суток будут разработаны и согласованы внутренние документы технические этого центра и он в среду будет готов работать в соответствии со своей компетенцией", — сказал он на брифинге.