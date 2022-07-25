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25 июля, 12:49

В Киеве надеются, что координационный центр по зерну будет готов к работе с 27 июля

Украинские власти рассчитывают согласовать внутренние документы четырёхстороннего координационного центра по вывозу зерна в ближайшие два дня, чтобы с 27 июля он начал работу. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"Мы надеемся, что на протяжении сегодняшних и завтрашних суток будут разработаны и согласованы внутренние документы технические этого центра и он в среду будет готов работать в соответствии со своей компетенцией", — сказал он на брифинге.

Представители от Украины уже прибыли в Стамбул для работы в центре, добавил Васьков.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Wikipedia / Håkan Henriksson (Narking)

Артур Лапсаков

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