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25 июля, 12:36

Отряд волонтёров МГЕР отправился для помощи жителям освобождённых территорий

Отряд из 50 волонтёров "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты" отправился для помощи жителям Мариуполя, Мелитополя и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Перед выездом участники отряда прошли обучение в волонтёрском центре, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

"Добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжёлому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нём прошли уже более 200 человек", — отметил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские волонтёры – психологи прибыли в Мариуполь, чтобы помогать мирным жителям. Работать они планируют в учреждениях здравоохранения и центрах помощи.

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Сайт "Единой России"

Артур Лапсаков

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