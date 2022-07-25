Отряд волонтёров МГЕР отправился для помощи жителям освобождённых территорий
Отряд из 50 волонтёров "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтёрской роты" отправился для помощи жителям Мариуполя, Мелитополя и Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Перед выездом участники отряда прошли обучение в волонтёрском центре, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
"Добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжёлому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нём прошли уже более 200 человек", — отметил он.
Ранее Лайф рассказывал, что российские волонтёры – психологи прибыли в Мариуполь, чтобы помогать мирным жителям. Работать они планируют в учреждениях здравоохранения и центрах помощи.
Сайт "Единой России"