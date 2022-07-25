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25 июля, 13:02

Лавров: В сделке по зерну нет ничего, что запрещало бы России продолжать спецоперацию

Во взятых Россией обязательствах, в том числе в рамках соглашения по вывозу зерна, нет никаких пунктов, запрещающих продолжение спецоперации на территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров — о продолжении специальной военной операции на Украине. Видео © VK / МИД России

"Если говорить про эпизод, который произошёл в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операции, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции после переговоров с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Цели, по которым были нанесены ракетные удары, находятся в "отдельной части одесского порта, так называемой военной части", подчеркнул министр.

Песков: Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна

Песков: Удар по военным объектам в порту Одессы не может повлиять на отгрузку зерна

Напомним, ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.

Обложка ©

Кадр видео из группы "ВКонтакте" МИД России

Артур Лапсаков

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