Лавров: Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна

Российская Федерация не создавала препятствий для вывоза украинского зерна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, трансляция которой опубликована на странице внешнеполитического ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна. Видео © VK / МИД России

"Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договорённостями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали", — сказал он.