Лавров: Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна
Российская Федерация не создавала препятствий для вывоза украинского зерна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, трансляция которой опубликована на странице внешнеполитического ведомства в соцсети "ВКонтакте".
Лавров заявил, что Россия не создавала препятствий для вывоза украинского зерна. Видео © VK / МИД России
"Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договорённостями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали", — сказал он.
По словам министра, объективные эксперты подтвердили, что зерновой терминал одесского порта находится "на значительном удалении" от военной части. Лавров добавил, что целью высокоточных ударов был боевой катер ВМС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты "Гарпун" для того, чтобы "создавать угрозы для российского Черноморского флота". При этом глава МИД РФ подчеркнул, что данные боеприпасы не страшны для РФ.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
VK / МИД России