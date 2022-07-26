Борисов сообщил Путину о выходе РФ из МКС и формировании отечественной орбитальной станции
Борисов сообщил Путину о выходе России из проекта МКС после 2024 года
Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Борисов сообщил Путину о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Видео © LIFE
"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он.
К этому времени будет начато формирование российской орбитальной станции, добавил Борисов. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.
Ранее Лайф сообщал, что Борисов стал спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.
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