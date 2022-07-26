Борисов сообщил Путину о выходе РФ из МКС и формировании отечественной орбитальной станции

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Борисов сообщил Путину о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Видео © LIFE

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он.

К этому времени будет начато формирование российской орбитальной станции, добавил Борисов. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.