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26 июля, 11:24

Борисов сообщил Путину о выходе РФ из МКС и формировании отечественной орбитальной станции

Борисов сообщил Путину о выходе России из проекта МКС после 2024 года

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Борисов сообщил Путину о выходе России из проекта МКС после 2024 года. Видео © LIFE

"Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — сказал он.

К этому времени будет начато формирование российской орбитальной станции, добавил Борисов. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации

Глава "Роскосмоса" Борисов заявил, что космическая отрасль находится в непростой ситуации

Ранее Лайф сообщал, что Борисов стал спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков

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