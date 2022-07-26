Лавров: "Северный поток – 2" полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе

Газопровод "Северный поток – 2" готов удовлетворить нужды Европы в топливе, но он закрыт по политическим причинам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"И, конечно, "Северный поток – 2", который полностью готов к тому, чтобы удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, он просто закрыт по сугубо политическим причинам", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Уганду.