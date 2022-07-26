Лавров: "Северный поток – 2" полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе
Газопровод "Северный поток – 2" готов удовлетворить нужды Европы в топливе, но он закрыт по политическим причинам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"И, конечно, "Северный поток – 2", который полностью готов к тому, чтобы удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, он просто закрыт по сугубо политическим причинам", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Уганду.
Напомним, ранее и президент РФ Владимир Путин заявлял, что для поставки газа в Европу можно использовать газопровод "Северный поток – 2", но он уже наполовину задействован для доставки топлива на внутренний рынок. Тем временем в кабмине Германии отрицают такую возможность, заявляя, что "Северный поток – 2" не может использоваться для поставок голубого топлива, так как он не сертифицирован.
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