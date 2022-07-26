В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске была взята под контроль. В телеграм-канале он сообщил, что всю территорию объекта заняли штурмовые отряды.

"С 22 мая её удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населённых пунктов из-за угрозы окружения", — пояснил Киселёв.