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Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 14:51

В ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС

Помощник главы МВД ЛНР заявил о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что Углегорская теплоэлектростанция в Светлодарске была взята под контроль. В телеграм-канале он сообщил, что всю территорию объекта заняли штурмовые отряды.

"С 22 мая её удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населённых пунктов из-за угрозы окружения", — пояснил Киселёв.

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Напомним, накануне, 25 июля, сообщалось, что союзные силы приступили к зачистке Углегорской ТЭС. Об освобождении объекта стало известно в тот же день, но немного ранее. Об этом рассказал военкор RT Газдиев.

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Варвара Романова
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