Украина получила от Германии РСЗО Mars II
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине РСЗО Mars II
ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars II. Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.
При этом не уточняется, сколько именно РСЗО Mars II отправлено в Незалежную. По данным СМИ, руководитель Минобороны ФРГ также сообщила о том, что Берлин передал Киеву три самоходные гаубицы.
Лайф напоминает, что ещё в июне стало известно о намерениях Германии поставить Украине три РСЗО типа Mars II. Тогда министр обороны ФРГ отметила, что ракетные комплексы будут переданы Киеву из запасов Бундесвера.
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