Украина получила от Германии РСЗО Mars II

ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars II. Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.

При этом не уточняется, сколько именно РСЗО Mars II отправлено в Незалежную. По данным СМИ, руководитель Минобороны ФРГ также сообщила о том, что Берлин передал Киеву три самоходные гаубицы.