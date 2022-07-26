ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 13:45

Украина получила от Германии РСЗО Mars II

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине РСЗО Mars II

ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars II. Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.

При этом не уточняется, сколько именно РСЗО Mars II отправлено в Незалежную. По данным СМИ, руководитель Минобороны ФРГ также сообщила о том, что Берлин передал Киеву три самоходные гаубицы.

Военный эксперт объяснил, почему поставки Киеву систем РСЗО не переломят ход СВО
Военный эксперт объяснил, почему поставки Киеву систем РСЗО не переломят ход СВО

Лайф напоминает, что ещё в июне стало известно о намерениях Германии поставить Украине три РСЗО типа Mars II. Тогда министр обороны ФРГ отметила, что ракетные комплексы будут переданы Киеву из запасов Бундесвера.

BannerImage

Getty Images / Philipp Guelland

Никита Осипов
  • Новости
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar