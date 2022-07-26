Военный эксперт недоумевает, зачем Зеленский создал армию из "мяса"
Военный обозреватель Баранец назвал объяснимым нежелание украинских новобранцев быть "мясом" для Зеленского
Моральный дух в рядах украинской армии падает, потому что новобранцы осознают, что погибнут зря, а Россия всё равно добьётся своего. Такое мнение телеканалу "360" озвучил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.
Комментируя публикации в американской прессе о недостаточной мотивации украинских бойцов, он поставил во главу угла недовольство населения нынешней киевской властью. Проливать свою кровь, да даже просто оказаться выбитым из ритма собственной жизни ради президента Владимира Зеленского и его команды не хочется никому.
"Они не хотят бросать свою работу учителем, сантехником и так далее. Они не хотят покидать студенческие аудитории. Они не хотят бросать свои земли в сельских поселениях, так как нужно за курочками, за гусями ухаживать", — рассуждает Баранец.
Другая проблема для Киева заключается в том, что власть выгоняет на поле боя тех, кто воевать попросту не умеет, не имеет навыков обращения с оружием. В этом смысле обещание Зеленского набрать миллионную армию выглядит нелепо, считает военный эксперт.
"Сколько там будет профессионалов? <…> 800 тысяч будет "мясо" — это будут гражданские, которые не то что стрелять не умеют, они выстрелов боятся", — заключил он.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что моральный дух в рядах украинской армии падает из-за хаотичного набора на улицах тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях. Но и у иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, тоже энтузиазм заметно поиссяк. По данным телеканала NBC, на это влияют как постоянные победы российской стороны, так и задержки поставок обещанного вооружения, а также плохое взаимодействие между подразделениями на передовой.