Моральный дух в рядах украинской армии падает, потому что новобранцы осознают, что погибнут зря, а Россия всё равно добьётся своего. Такое мнение телеканалу "360" озвучил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец.

Комментируя публикации в американской прессе о недостаточной мотивации украинских бойцов, он поставил во главу угла недовольство населения нынешней киевской властью. Проливать свою кровь, да даже просто оказаться выбитым из ритма собственной жизни ради президента Владимира Зеленского и его команды не хочется никому.

"Они не хотят бросать свою работу учителем, сантехником и так далее. Они не хотят покидать студенческие аудитории. Они не хотят бросать свои земли в сельских поселениях, так как нужно за курочками, за гусями ухаживать", — рассуждает Баранец.

Другая проблема для Киева заключается в том, что власть выгоняет на поле боя тех, кто воевать попросту не умеет, не имеет навыков обращения с оружием. В этом смысле обещание Зеленского набрать миллионную армию выглядит нелепо, считает военный эксперт.