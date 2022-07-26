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26 июля, 13:03

Аналитик назвал причину роста цен на газ в Европе

Аналитик Кулагин: Рост цен на газ в ЕС вызван отсутствием альтернативы поставкам из РФ

Рост цен на газ в Европе вызван снижением его импорта из России при отсутствии альтернатив. Об этом в беседе с RT заявил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

"Есть снижение поставок из России. И очевидно, что надежды на альтернативные поставки далеко не в полной мере себя оправдывают. Соответственно, то, что говорили про снижение спроса, тоже более чем чувствительно для стран, на которые эти поручения должны ложиться", — сказал он.

По словам Кулагина, многие страны Европы заявили, что не понимают, как и за счёт чего снижать количество потребления голубого топлива. Тем более в тех размерах, которые были озвучены Еврокомиссией. И, как утверждает эксперт, цены на газ только продолжат расти.

"Если цена $2 тысячи идёт на низком спросе летом, то можно в общем догадаться, что будет в осенне-зимний период, когда пойдёт серьёзный рост спроса. <...> Вот здесь, конечно, ситуация сильно обострится", — резюмировал аналитик.

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Ранее Лайф сообщал, что у "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока". В частности, есть неясности по поводу режима санкций ЕС и Великобритании и как они будут сказываться на отправке других газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Портовая". В компании Siemens признали проблему. 25 июля также стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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