Аналитик назвал причину роста цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе вызван снижением его импорта из России при отсутствии альтернатив. Об этом в беседе с RT заявил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

"Есть снижение поставок из России. И очевидно, что надежды на альтернативные поставки далеко не в полной мере себя оправдывают. Соответственно, то, что говорили про снижение спроса, тоже более чем чувствительно для стран, на которые эти поручения должны ложиться", — сказал он.

По словам Кулагина, многие страны Европы заявили, что не понимают, как и за счёт чего снижать количество потребления голубого топлива. Тем более в тех размерах, которые были озвучены Еврокомиссией. И, как утверждает эксперт, цены на газ только продолжат расти.