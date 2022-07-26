Врач назвал заболевание, при котором следует прятать ноги от солнца

Людям с варикозным расширением вен следует прятать ноги от солнца, в противном случае могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем вплоть до летального исхода. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

"Таким людям нельзя лежать, загорать под солнцем — венозная стенка нагревается, это приводит к воспалению, а воспаление — это тромбофлебит, который может дать осложнения, перейти в тромбоз глубоких вен, что является уже смертельно опасным. Если хочется позагорать, ноги надо прикрывать", — предупредил специалист.

По словам врача, варикозное расширение вен встречается довольно часто, этим заболеванием чаще всего страдают женщины (70–80%), среди мужчин оно встречается гораздо реже (40–50%). Также Авакян добавил, что если на коже появились синие сосудистые звёздочки, то необходимо сделать УЗИ вен для того, чтобы убедиться, что сосуды не закупорены.