Врач рассказал, как спасаться от жары под кондиционером, не навредив организму

Безопасной и оптимальной температурой для работы кондиционера является 22–23 градуса. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с Ura.ru.

"Кондиционер — это хорошо. Главное, не лежать под ним. Не надо на 18 градусов ставить. Нужно регулировать температуру порядка 22–23 градусов. Тогда контраст с улицей будет меньше. Можно включать, а находиться в другой комнате. Воздух будет перемешиваться и усредняться температура. Не нужно их вешать над своей кроватью", — отметил эксперт.

Серебрянский также предупредил, что кондиционер может стать причиной воспаления лёгких, и дело не в температуре выдуваемого воздуха. Так, в аппарате могут скапливаться различные бактерии, в том числе легионеллы, которые вызывают пневмонию. Терапевт подчеркнул, что необходимо промывать и очищать кондиционеры. И если на предприятиях за этим следят, то дома люди часто забывают об этом, от чего повышаются риски подхватить недуг.

При этом врач добавил, что в отсутствие кондиционера спастись от жары можно с помощью вёдер с водой, мокрых полотенец или простыней, которые нужно развесить по помещению. Также Серебрянский посоветовал пить больше жидкости, причём не холодной, а тёплой. Плюс можно добавлять лимон, цедру, листья мяты, земляники или смородины.