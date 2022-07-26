Работающих из-за рубежа сотрудников российских компаний могут обязать платить налоги в РФ

В ведомстве напомнили, что находящиеся за границей более 183 дней в году россияне теряют налоговое резидентство РФ. Норма, которую предлагают в Минфине, снимет вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях. Вместе с тем поправками предлагается освободить от уплаты НДФЛ компенсационные выплаты таким сотрудникам в связи с их расходами, связанными с работой, к примеру, оборудование рабочего места.