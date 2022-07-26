Работающих из-за рубежа сотрудников российских компаний могут обязать платить налоги в РФ
Минфин РФ предложил обязать сотрудников российских компаний, которые работают из-за рубежа, платить налоги в России. Министерство подготовило необходимые поправки в законодательство, сообщила пресс-служба ведомства.
"Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", — говорится в документе.
В ведомстве напомнили, что находящиеся за границей более 183 дней в году россияне теряют налоговое резидентство РФ. Норма, которую предлагают в Минфине, снимет вопросы с налогообложением их доходов, полученных в российских компаниях. Вместе с тем поправками предлагается освободить от уплаты НДФЛ компенсационные выплаты таким сотрудникам в связи с их расходами, связанными с работой, к примеру, оборудование рабочего места.
Ранее Лайф сообщал, что Минфин России предложил ввести три льготы при уплате подоходного налога. Они направлены на "повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов".
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