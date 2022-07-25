Адвокат рассказала, на чьей стороне закон в офисных "кондиционерных войнах"
Адвокат Колотович: При спорах из-за кондиционера на работе нужно обращаться к СанПиН
В случае офисного конфликта из-за использования кондиционера следует ссылаться на документ Санитарных правил и норм (СанПиН), в котором прописаны нормы температуры. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович.
"Использование климатической техники не должно вредить работникам. Если договориться с более "морозостойкими" коллегами не получается, обращайтесь к непосредственному руководителю или высшему должностному лицу вашей организации. Ссылайтесь на СанПиН", — уточнила юрист.
Колотович рассказала, что в этом документе установлены оптимальные значения температуры в офисах, а также показатели допустимых от них отклонений, которые нельзя нарушать. Так, офисные сотрудники отнесены к категории лиц с низкой интенсивностью энергозатрат при незначительных физических нагрузках. Оптимальной в этом случае считается температура: 22–24°С — в холодное время года и 23–25°С — в тёплое.
"Обеспечение нормальных условий для сотрудников, в том числе санитарных норм и правил, — прямая обязанность работодателя. Именно он должен либо обеспечивать приемлемую температуру в офисе, либо сокращать рабочий день", — подчеркнула адвокат.
Ранее Лайф рассказывал, что более трети россиян вынуждены работать в офисе без кондиционеров. При этом 29% сотрудников пожаловались, что из-за жары их работоспособность сильно падает, 24% вполне нормально переносят температуру в офисе до 30–35 градусов, а ещё 47% респондентов ответили, что их самочувствие зависит от общего состояния.
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