Адвокат рассказала, на чьей стороне закон в офисных "кондиционерных войнах"

В случае офисного конфликта из-за использования кондиционера следует ссылаться на документ Санитарных правил и норм (СанПиН), в котором прописаны нормы температуры. Об этом Лайфу рассказала адвокат Надежда Колотович.

"Использование климатической техники не должно вредить работникам. Если договориться с более "морозостойкими" коллегами не получается, обращайтесь к непосредственному руководителю или высшему должностному лицу вашей организации. Ссылайтесь на СанПиН", — уточнила юрист.

Колотович рассказала, что в этом документе установлены оптимальные значения температуры в офисах, а также показатели допустимых от них отклонений, которые нельзя нарушать. Так, офисные сотрудники отнесены к категории лиц с низкой интенсивностью энергозатрат при незначительных физических нагрузках. Оптимальной в этом случае считается температура: 22–24°С — в холодное время года и 23–25°С — в тёплое.

"Обеспечение нормальных условий для сотрудников, в том числе санитарных норм и правил, — прямая обязанность работодателя. Именно он должен либо обеспечивать приемлемую температуру в офисе, либо сокращать рабочий день", — подчеркнула адвокат.