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26 июля, 11:45

"Добро пожаловать в новый мир": Сбылся прогноз Медведева о цене газа для Европы в €2 тысячи

Сбылся прогноз Медведева, предсказавшего европейцам цену на газ выше двух тысяч евро

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ещё в феврале предупреждал о том, что в скором времени Европа будет платить по две тысячи евро за тысячу кубометров газа. Сегодня, 26 июля, цена топлива в Европе превысила отметку в две тысячи долларов — стоимость на лондонской бирже ICE достигала 2036 долларов, что сейчас эквивалентно 2007 евро.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал в феврале Медведев.

Скриншот записи Дмитрия Медведева в "Твиттере". Фото © LIFE

Скриншот записи Дмитрия Медведева в "Твиттере". Фото © LIFE

Лавров: "Северный поток – 2" полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе

Лавров: "Северный поток – 2" полностью готов удовлетворить нужды Европы в газе

Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок газа. На какие именно уступки пошла Еврокомиссия, пока не сообщается.

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VK / Дмитрий Медведев

Артур Лапсаков

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