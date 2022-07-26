"Добро пожаловать в новый мир": Сбылся прогноз Медведева о цене газа для Европы в €2 тысячи
Сбылся прогноз Медведева, предсказавшего европейцам цену на газ выше двух тысяч евро
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ещё в феврале предупреждал о том, что в скором времени Европа будет платить по две тысячи евро за тысячу кубометров газа. Сегодня, 26 июля, цена топлива в Европе превысила отметку в две тысячи долларов — стоимость на лондонской бирже ICE достигала 2036 долларов, что сейчас эквивалентно 2007 евро.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал в феврале Медведев.
Скриншот записи Дмитрия Медведева в "Твиттере". Фото © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что страны Евросоюза согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок газа. На какие именно уступки пошла Еврокомиссия, пока не сообщается.
VK / Дмитрий Медведев