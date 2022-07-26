Цена на газ в Европе впервые с начала марта превысила $2000 за 1 тысячу кубометров
Впервые с начала марта биржевая цена газа в Европе в ходе торгов превысила отметку в 2000 долларов за одну тысячу кубометров на фоне ситуации с "Северным потоком". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2003 за тысячу кубометров или 189,75 евро за МВт*ч. Общий рост стоимости голубого топлива с начала дня составил почти 7%.
Ранее Лайф рассказывал, 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает ещё одну турбину компании Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что ниже текущих цифр. Это заявление вызвало панику в Европе.