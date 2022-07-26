Цена на газ в Европе впервые с начала марта превысила $2000 за 1 тысячу кубометров

Впервые с начала марта биржевая цена газа в Европе в ходе торгов превысила отметку в 2000 долларов за одну тысячу кубометров на фоне ситуации с "Северным потоком". Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2003 за тысячу кубометров или 189,75 евро за МВт*ч. Общий рост стоимости голубого топлива с начала дня составил почти 7%.