Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Лайфом высоко оценил мастерство российских зенитчиков, научившихся сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS с помощью отечественных зенитно-ракетных комплексов "Бук М-3".

Специалист отметил, что боеприпасы систем США являются одним из самых серьёзных противников для ПВО. Их, как заметил эксперт, можно поставить на один уровень с "Ураганами", но они более высокоточные. Однако для наших "Буков" и "Панцирей" такие ракеты являются доступной целью.

"Особенности их (ракет HIMARS. — Прим. Лайфа) заключаются в том, что всё-таки достаточно малое время подлёта. Время на обработку, на информацию, а соответственно, на запуск и на сбитие, очень короткое, поэтому от обнаружения до перехвата проходят буквально считаные секунды. Поэтому, когда зенитчики говорят, что сбивают эти цели, это очень здорово. Это говорит о великолепном уровне конструкторов, которые смогли заложить параметры на десятилетия вперёд", — резюмировал собеседник.