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26 июля, 09:30

"Работа за считаные секунды": Эксперт оценил мастерство зенитчиков РФ, научившихся сбивать ракеты HIMARS

Эксперт Шурыгин оценил мастерство российских зенитчиков, научившихся сбивать ракеты HIMARS

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Лайфом высоко оценил мастерство российских зенитчиков, научившихся сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS с помощью отечественных зенитно-ракетных комплексов "Бук М-3".

Специалист отметил, что боеприпасы систем США являются одним из самых серьёзных противников для ПВО. Их, как заметил эксперт, можно поставить на один уровень с "Ураганами", но они более высокоточные. Однако для наших "Буков" и "Панцирей" такие ракеты являются доступной целью.

"Особенности их (ракет HIMARS. — Прим. Лайфа) заключаются в том, что всё-таки достаточно малое время подлёта. Время на обработку, на информацию, а соответственно, на запуск и на сбитие, очень короткое, поэтому от обнаружения до перехвата проходят буквально считаные секунды. Поэтому, когда зенитчики говорят, что сбивают эти цели, это очень здорово. Это говорит о великолепном уровне конструкторов, которые смогли заложить параметры на десятилетия вперёд", — резюмировал собеседник.

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Ранее Лайф сообщал, что российские силы ПВО стали сбивать ракеты HIMARS "Буками". Как пояснил офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), батарея отечественного ЗРК уже сбила не один боеприпас американской установки в небе Донбасса.

Обложка ©

Wikipedia

Кристина Шайдуллина

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