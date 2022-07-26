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26 июля, 06:47

Сработала ПВО: ВСУ ночью попытались нанести ракетный удар по Херсону

ВСУ ночью попытались нанести ракетный удар по Херсону, сработала ПВО

Украинские войска минувшей ночью пытались нанести ракетный удар по Херсону. В администрации региона сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны.

"Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны", — цитирует сообщение РИА "Новости".

В администрации добавили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Херсоне предотвратили теракт у пункта подачи документов на гражданство России. Военнослужащие, обеспечивающие безопасность объекта, задержали мужчину, намеревавшегося совершить поджог здания с помощью коктейля Молотова.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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