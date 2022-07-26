Украинские войска минувшей ночью пытались нанести ракетный удар по Херсону. В администрации региона сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны.

"Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны", — цитирует сообщение РИА "Новости".

В администрации добавили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.