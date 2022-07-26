НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 06:32

В Донецке локализовали пожар на нефтебазе после удара ВСУ

МЧС ДНР: Пожар на нефтебазе в Донецке локализован

<p>Горящая цистерна рядом с нефтебазой. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/mchs_dnr/7673" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС ДНР</a></p>

Горящая цистерна рядом с нефтебазой. Обложка © Telegram-канал МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Будённовском районе Донецка, начавшийся после обстрелов со стороны Украины, локализован. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

"Ликвидация пожара продолжается. По оперативной информации, пострадавших нет", — сказано в записи в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров. Кроме того, на железнодорожных путях стояли семь цистерн в сцепке, три из них были охвачены огнём. Спасатели отцепили четыре цистерны и переместили их на безопасное расстояние.

Били ракетами и артиллерией: В Донецке после обстрела загорелась нефтебаза

Били ракетами и артиллерией: В Донецке после обстрела загорелась нефтебаза

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". Через 15 минут после этого последовали 12 ударов снарядами калибром 152 миллиметра.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров