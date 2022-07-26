В Донецке локализовали пожар на нефтебазе после удара ВСУ
МЧС ДНР: Пожар на нефтебазе в Донецке локализован
Горящая цистерна рядом с нефтебазой. Обложка © Telegram-канал МЧС ДНР
Пожар на нефтебазе в Будённовском районе Донецка, начавшийся после обстрелов со стороны Украины, локализован. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.
"Ликвидация пожара продолжается. По оперативной информации, пострадавших нет", — сказано в записи в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров. Кроме того, на железнодорожных путях стояли семь цистерн в сцепке, три из них были охвачены огнём. Спасатели отцепили четыре цистерны и переместили их на безопасное расстояние.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". Через 15 минут после этого последовали 12 ударов снарядами калибром 152 миллиметра.