В Донецке локализовали пожар на нефтебазе после удара ВСУ

Пожар на нефтебазе в Будённовском районе Донецка, начавшийся после обстрелов со стороны Украины, локализован. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров. Кроме того, на железнодорожных путях стояли семь цистерн в сцепке, три из них были охвачены огнём. Спасатели отцепили четыре цистерны и переместили их на безопасное расстояние.