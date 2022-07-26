Били ракетами и артиллерией: В Донецке после обстрела загорелась нефтебаза

На нефтебазе в Будённовском районе Донецка, который подвергся обстрелам Вооружённых сил Украины (ВСУ), произошёл крупный пожар.

Горит нефтебаза в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © Telegram-канал / Донецк

В сообщении сказано, что пламя просматривается из нескольких районов Донецка, оно бьёт в высоту на пару десятков метров. Горят цистерны с горючим. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы и Народная милиция ДНР.