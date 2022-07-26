Били ракетами и артиллерией: В Донецке после обстрела загорелась нефтебаза
ТАСС: В Донецке из-за обстрела ВСУ вспыхнула нефтебаза
На нефтебазе в Будённовском районе Донецка, который подвергся обстрелам Вооружённых сил Украины (ВСУ), произошёл крупный пожар.
Горит нефтебаза в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © Telegram-канал / Донецк
В сообщении сказано, что пламя просматривается из нескольких районов Донецка, оно бьёт в высоту на пару десятков метров. Горят цистерны с горючим. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы и Народная милиция ДНР.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". Через 15 минут после этого обстрела был ещё один — 12 снарядов калибром 152 мм.
Telegram-канал / Донецк