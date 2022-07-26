В рядах украинской армии падает боевой дух из-за не желающих служить новобранцев

Моральный дух в рядах украинской армии падает из-за хаотичного набора на улицах тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Жители всё больше недовольны "тайной и произвольной" выдачей повесток — в особенности на улицах. Украинцы жалуются, что выдающие повестки военные нарушают законы правительства, а также иногда отказывают тем, кто хочет участвовать. Это, как указывает газета, происходит по бюрократическим причинам.

"По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что с достаточными навыками или опытом не берут на службу", — указывают авторы.

Чувство единства в рядах украинской армии "трещит по швам" из-за усталости солдат, в том числе неподготовленных новобранцев, говорится в материале. О снижении боевого духа из-за набора не желающих идти на фронт говорят как командиры, так и высокопоставленные военные. А в приграничных с Россией районах, в том числе в Харькове, некоторые отказываются служить из-за поддержки РФ.