В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с Россией

Как пишет газета, серьёзных ограничений в новом санкционном пакете нет, он лишь приводит политику объединения в соответствие с позицией его союзников. Добровольно государства – члены ЕС не планируют отказываться от российского газа, ведь справиться с проблемами даже сейчас удаётся с трудом. Такое предложение не готовы выкладывать на стол даже агрессивно настроенные Польша и страны Прибалтики, ведь оно бы только подчеркнуло разногласия внутри объединения, указывает издание.