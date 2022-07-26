В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с Россией
Le Monde: Евросоюз исчерпал возможности бороться с Россией санкциями
Седьмой пакет санкций Евросоюза показывает, что блок исчерпал возможности по введению ограничений против России. Об этом заявил неназванный дипломат, слова которого приводит французская Le Monde.
"Мы подошли к концу того, что могли сделать", — отметил информативный источник.
Как пишет газета, серьёзных ограничений в новом санкционном пакете нет, он лишь приводит политику объединения в соответствие с позицией его союзников. Добровольно государства – члены ЕС не планируют отказываться от российского газа, ведь справиться с проблемами даже сейчас удаётся с трудом. Такое предложение не готовы выкладывать на стол даже агрессивно настроенные Польша и страны Прибалтики, ведь оно бы только подчеркнуло разногласия внутри объединения, указывает издание.
Ранее Лайф писал, что в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму. По мнению авторов издания Foreign Policy, мир ждёт лишь усугубление тяжёлого энергетического кризиса.
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