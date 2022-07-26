В ДНР назвали сроки освобождения республики от ВСУ
В ДНР заявили, что республика будет освобождена от ВСУ до конца августа
Территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооружённых сил Украины до конца августа. Таким мнением поделился первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
"Моё убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников в ДНР. Удар высокоточным оружием нанесли по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
ТАСС / Сергей Бобылев