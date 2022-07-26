В ДНР назвали сроки освобождения республики от ВСУ

Территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооружённых сил Украины до конца августа. Таким мнением поделился первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Моё убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".