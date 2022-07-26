В ЕС заговорили о риске полного прекращения поставок газа

Заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа заставляет думать, что прекращение поставок топлива возможно в любой момент, считает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии — упреждающего сокращения нашего потребления газа", — заявила она перед совещанием министров энергетики стран ЕС, на котором обсуждается план по сокращению потребления газа на 15%.