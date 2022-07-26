В ЕС заговорили о риске полного прекращения поставок газа
Еврокомиссия назвала сокращение поставок газа подтверждением риска их полного прекращения
Заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа заставляет думать, что прекращение поставок топлива возможно в любой момент, считает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии — упреждающего сокращения нашего потребления газа", — заявила она перед совещанием министров энергетики стран ЕС, на котором обсуждается план по сокращению потребления газа на 15%.
Напомним, 17 июля Канада отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. А 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает ещё одну турбину компании Siemens, из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что ниже текущих цифр.
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