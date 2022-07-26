Медведев назвал политику ЕС против РФ "отвратительным коктейлем" из хамства и глупости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает политику Евросоюза на российском направлении "отвратительным коктейлем". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", — заявил Медведев.

Сначала, заметил он, страны Запада объявили о намерении строго наказать РФ за желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы, порвав нашу экономику в клочья. При этом Брюссель наплевал на огромную промышленность в Европе, развитое сельское хозяйство, а также граждан, которые хотят жить в тёплых домах с водой.

Позднее спохватились и вспомнили о зиме, добавил зампред Совбеза. Тогда ЕС осознал, "как трудно сидеть на трёх стульях".

"Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжёлую диарею от страха замёрзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца", — заключил Медведев.