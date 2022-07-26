Укус осы убил пожилого дачника в Алтайском крае

В городе Барнауле Алтайского края 60-летний мужчина скончался после укуса осы. Тело было обнаружено на даче в СНТ "Общепит" ещё 17 июля, однако о трагедии стало известно совсем недавно.

Как уточняет "Рен-ТВ", после укуса насекомого у погибшего наступил анафилактический шок, из-за чего он и умер. Других подробностей инцидента издание не приводит.