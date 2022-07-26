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26 июля, 09:29

Укус осы убил пожилого дачника в Алтайском крае

В Алтайском крае 60-летний мужчина скончался после укуса осы

В городе Барнауле Алтайского края 60-летний мужчина скончался после укуса осы. Тело было обнаружено на даче в СНТ "Общепит" ещё 17 июля, однако о трагедии стало известно совсем недавно.

Как уточняет "Рен-ТВ", после укуса насекомого у погибшего наступил анафилактический шок, из-за чего он и умер. Других подробностей инцидента издание не приводит.

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Ранее Лайф писал, что в городе Мурино Ленинградской области рой пчёл поселился на входной двери салона красоты Hair'isma. Сотрудники не могли выйти из здания в течение двух часов.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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