Укус осы убил пожилого дачника в Алтайском крае
В Алтайском крае 60-летний мужчина скончался после укуса осы
В городе Барнауле Алтайского края 60-летний мужчина скончался после укуса осы. Тело было обнаружено на даче в СНТ "Общепит" ещё 17 июля, однако о трагедии стало известно совсем недавно.
Как уточняет "Рен-ТВ", после укуса насекомого у погибшего наступил анафилактический шок, из-за чего он и умер. Других подробностей инцидента издание не приводит.
Ранее Лайф писал, что в городе Мурино Ленинградской области рой пчёл поселился на входной двери салона красоты Hair'isma. Сотрудники не могли выйти из здания в течение двух часов.
Обложка ©
Pixabay