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26 июля, 09:26

ДНР с 1 августа перейдёт на российский телефонный код

С 1 августа Донецкая Народная Республика перейдёт на российский телефонный код +7(856). Об этом говорится в сообщении Минсвязи ДНР.

При этом внутренний номер телефонов абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567. Код +38062 будет продолжать работать параллельно.

"Детальную информацию о предстоящем изменении кода можно получить у вашего оператора фиксированной связи", — сказано в записи в телеграм-канале.

Стационарная телефонная связь в ЛНР переходит на российскую нумерацию

Стационарная телефонная связь в ЛНР переходит на российскую нумерацию

Ранее Лайф рассказывал, что власти ДНР заблокировали Google на территории республики. По словам Дениса Пушилина, если компания перестанет вести "преступную политику" и вернётся в русло закона, морали и здравого смысла, то её работа на территории ДНР будет возобновлена.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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