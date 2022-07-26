ДНР с 1 августа перейдёт на российский телефонный код

С 1 августа Донецкая Народная Республика перейдёт на российский телефонный код +7(856). Об этом говорится в сообщении Минсвязи ДНР.

При этом внутренний номер телефонов абонентов останется без изменений. Например, если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567. Код +38062 будет продолжать работать параллельно.

"Детальную информацию о предстоящем изменении кода можно получить у вашего оператора фиксированной связи", — сказано в записи в телеграм-канале.