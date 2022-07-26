Население России к концу века может превысить 216 млн человек

Численность населения России к концу XXI века может достигнуть 216,7 миллиона человек. Об этом сказано в исследовании, проведённом демографами НИУ ВШЭ.

"Результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 до 216,7 миллиона человек", — сказано в прогнозе, выдержки из которого приводит РБК.

Наиболее вероятный сценарий говорит о том, что к началу следующего столетия численность населения в стране снизится до 137,5 миллиона граждан. При этом к середине 2070-х годов она составит 131 миллион, а потом будет медленно расти. Естественная убыль населения в среднем прогнозируется на уровне около 353 тысяч человек в год, а миграционный приток за тот же период — 245 тысяч.

Всего было выделено 30 возможных вариантов изменения численности населения страны. Пять из них предполагают относительную стабильность в диапазоне 146–156 миллионов человек, девять вариантов — рост до 160 миллионов и выше, 16 — снижение численности россиян ниже 140 миллионов, а 11 вариантов указывают на спад ниже 120 миллионов.

Нижний экстремум предполагает вариант с низкой рождаемостью, смертностью и нулевой миграцией, а верхний — сочетание высоких сценариев всех трёх составляющих, указывают авторы исследования Валерий Юмагузин и Мария Винник. Они также предупредили, что прогноз должен использоваться с осторожностью, ведь широкая вилка неопределённости в его значениях объясняется зависимостью от различных факторов.