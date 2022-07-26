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26 июля, 09:12

Россия пока не будет выдавать электронные визы из-за действий недружественных стран

МИД РФ: Россия пока не станет открывать выдачу электронных виз иностранцам

Россия пока не планирует открывать иностранцам доступ к получению электронных виз из-за недружественных действий европейских стран. Об этом ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"Было принято решение вне зависимости от продолжения действия или отмены распоряжения правительства № 635-р (приказ запрещал выдачу электронных виз иностранцам на фоне распространения коронавируса. — Прим. Лайфа) осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз", — сказал он.

Волынкин напомнил, что в марте страны ЕС в одностороннем порядке частично приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан, а также ужесточили общие подходы к выдаче виз россиянам. По его словам, таким образом Москва ответно реагирует на подобные недружественные действия.

В МИД не исключили, что Европа оставит россиян без шенгенских виз

В МИД не исключили, что Европа оставит россиян без шенгенских виз

Ранее в МИД рассказали, какие страны могут упростить визовый режим для россиян. В их число могут войти некоторые государства Латинской Америки и Карибского бассейна, а ещё Китай, Гонконг, Малайзия. Что касается последней, с ней Москва согласует проект соглашения об отмене виз.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Григорий Воронцов

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