Tetra Pak передаёт подразделение в РФ российскому менеджменту

Производитель упаковки Tetra Pak передаёт российское подразделение местному руководству. Такое решение было принято из-за того, что компания не может поддерживать операционную деятельность. Об этом говорится в сообщении организации.

"С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать своё российское подразделение местной команде менеджмента", — отмечается в заявлении.