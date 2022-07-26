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26 июля, 09:07

Tetra Pak передаёт подразделение в РФ российскому менеджменту

Производитель упаковки Tetra Pak передаёт российское подразделение местному руководству. Такое решение было принято из-за того, что компания не может поддерживать операционную деятельность. Об этом говорится в сообщении организации.

"С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать своё российское подразделение местной команде менеджмента", — отмечается в заявлении.

В Tetra Pak добавили, что новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточится на производстве упаковки на предприятии в Московской области и на развитии надёжных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков.

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Напомним, в мае в СМИ появились сообщения, что Тetra Pak уходит из России. Но в самой компании заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Однако в середине июня стало известно, что Швеция запретила производителю экспорт в РФ. Тем временем в российском правительстве рассказали, что в стране проводится эксперимент по созданию аналога упаковки Tetra Pak ("Тетрапак") для пищевой продукции.

Обложка ©

Getty Images / Jemal Countess

Варвара Романова

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