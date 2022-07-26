Москвичка пожаловалась, что фото её детей были украдены через VPN и опубликованы на сайте для извращенцев
В России с каждым днём появляется всё больше историй о пользователях VPN-сервисов, чьи личные данные, фото и видео, а также пароли были украдены мошенниками. Очередной жертвой приложения, которое расшифровывается как Virtual Private Network, но на деле не имеет ничего общего с приватностью, стала мама двоих детей.
Москвичка рассказала, что злоумышленники покусились на святое: невероятным стечением обстоятельств она обнаружила, что фотографии с пляжного отдыха её несовершеннолетних отпрысков выставлены на продажу на сомнительных, если не сказать больше, ресурсах.
"Я сама нигде в Сети эти фотки не светила, отправляла родне в мессенджерах. Но получается, что кем-то эти сообщения были перехвачены и выставлены на продажу для извращенцев со всего мира", — приводит рассказ встревоженной матери kp.ru.
Женщина не сомневается, что всему виной именно VPN-сервис, которым она пользовалась для входа в социальные сети, чья работа была запрещена на территории России. И её опасения разделяет председатель комиссии в Институте развития интернета, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер. По его словам, получить доступ к медиатеке вашего смартфона через VPN возможно даже в том случае, если файлы никуда и никому не отправлялись.
"Подключение к непонятному Wi-Fi в кафе очень похоже на VPN, через эту сеть мы передаём всё", — отметил он.
Ранее Лайф публиковал историю жителя Санкт-Петербурга, все переписки которого из-за уязвимого VPN оказались в руках у жены, что в результате привело к разводу. Впрочем, такие ситуации в последнее время не редкость. Одна из пользовательниц соцсетей недавно пожаловалась на то, что неизвестный шантажирует её сливом личных фотографий, добытых "благодаря" VPN-сервису. И если утечка личных данных — это просто неприятно, то ситуация куда хуже, если злоумышленники получают доступ к банковским аккаунтам. Так, установившей себе VPN пенсионерке потребовалось обращаться в полицию — неизвестные сняли с её счёта все накопления в размере 612 тысяч рублей.