"Будем счастливы": В "Химках" назвали условие возвращения Глушакова в "Спартак"

"Думаю, что Денис счастлив в "Химках". Много раз говорил, что "Спартак" может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером. Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в "Спартак", мы будем счастливы и отпустим Дениса", — сказал Терюшков.