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26 июля, 09:26

"Будем счастливы": В "Химках" назвали условие возвращения Глушакова в "Спартак"

Терюшков: "Химки" отпустят Глушакова в "Спартак", если ему предложат капитанскую повязку

Член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб отпустит Дениса Глушакова в столичный "Спартак", если красно-белые предложат хавбеку капитанскую повязку. Об этом сообщает Sport24.

Во вторник бывший капитан "Спартака" заявил, что намерен вернуться в команду в качестве игрока в конце своей карьеры.

"Думаю, что Денис счастлив в "Химках". Много раз говорил, что "Спартак" может стать чемпионом, когда Денис Глушаков будет капитаном, а Сергей Юран — главным тренером. Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в "Спартак", мы будем счастливы и отпустим Дениса",  сказал Терюшков.

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Отметим, что Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2020 год, проведя за это время 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Сейчас он является игроком подмосковных "Химок".

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ФК "Химки"

Роман Фейгин

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