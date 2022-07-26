Глушаков анонсировал своё возможное возвращение в "Спартак"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что намерен вернуться в "Спартак" в качестве игрока в конце своей карьеры. Об этом сообщает "РБ-Спорт" .

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Отметим, что Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2020 год, проведя за это время 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Сейчас он является игроком подмосковных "Химок".