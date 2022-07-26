НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 07:57

Глушаков анонсировал своё возможное возвращение в "Спартак"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что намерен вернуться в "Спартак" в качестве игрока в конце своей карьеры. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

"Я ещё игроком вернусь в "Спартак", подождите", — заявил Глушаков.

"Я больше марафонец": Глушаков рассказал, как стал участником забега на Неделе лёгкой атлетики

"Я больше марафонец": Глушаков рассказал, как стал участником забега на Неделе лёгкой атлетики

Отметим, что Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2020 год, проведя за это время 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Сейчас он является игроком подмосковных "Химок".

Обложка ©

ФК "Химки"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров