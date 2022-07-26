СК: Москва является одним из самых безопасных городов России
Москва является одним из самых безопасных городов России, уровень преступности здесь — один из самых низких по стране. Об этом сообщил первый замглавы столичного ГСУ СК России Виталий Саксин.
"Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности", — цитирует Саксина "Вечерняя Москва".
А ранее Лайф рассказывал, что в российской столице за последнее десятилетие число тяжёлых ДТП сократилось в 2,5 раза. Кроме того, Москва является самым безопасным регионом страны по количеству смертельных аварий на дорогах.
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Агентство "Москва" / Гришкин Денис