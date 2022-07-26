СК: Москва является одним из самых безопасных городов России

Москва является одним из самых безопасных городов России, уровень преступности здесь — один из самых низких по стране. Об этом сообщил первый замглавы столичного ГСУ СК России Виталий Саксин.

"Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности", — цитирует Саксина "Вечерняя Москва".