Врач рассказала, в каких случаях спорт смертельно опасен

Большие физические нагрузки требуют обязательного разрешения врача, в противном случае чрезмерная активность может закончиться летальным исходом. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Если заниматься профессиональным спортом без должной подготовки, это может закончиться печально. Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры. Всё должно быть в меру", — отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

У каждого человека индивидуальный порог выносливости, поэтому перед началом спортивной деятельности врач рекомендует пройти медкомиссию. В первую очередь, по словам Чернышовой, необходимо сделать электрокардиографию, чтобы исключить проблемы с сердцем, также ЭКГ позволит предотвратить развитие имеющихся болезней.