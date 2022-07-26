Врач рассказала, в каких случаях спорт смертельно опасен
Терапевт Чернышова объяснила, кому смертельно опасно заниматься спортом
Большие физические нагрузки требуют обязательного разрешения врача, в противном случае чрезмерная активность может закончиться летальным исходом. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Если заниматься профессиональным спортом без должной подготовки, это может закончиться печально. Мы знаем немало случаев, когда профессиональные спортсмены умирали из-за остановки сердца. Хотя были полностью здоровы и проходили регулярные профилактические осмотры. Всё должно быть в меру", — отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
У каждого человека индивидуальный порог выносливости, поэтому перед началом спортивной деятельности врач рекомендует пройти медкомиссию. В первую очередь, по словам Чернышовой, необходимо сделать электрокардиографию, чтобы исключить проблемы с сердцем, также ЭКГ позволит предотвратить развитие имеющихся болезней.
А ранее терапевт Елена Игнатикова предупредила о риске скрытого ожирения у стройных людей. Болезнь опасна тем, что носитель может даже не догадываться о проблеме. Кроме того, как предупредила врач, ожирение увеличивает риск развития заболеваний во всех системах организма.
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