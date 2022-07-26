Учёные заявили, что проблемы в сексе говорят о "затяжном" ковиде

Учёные из Университета Бирмингема в Великобритании выяснили, что симптомами длительного течения коронавируса являются облысение и сексуальные расстройства. Об этом говорится в публикации журнала Nature Medicine.

Исследователи проанализировали медкарты почти полумиллиона взрослых с подтверждённым коронавирусом и около двух миллионов человек без него. Специалисты выяснили, что при долгом течении инфекции люди говорили о 62 симптомах через 12 недель после заражения. Их беспокоили, в частности, выпадение волос, снижение либидо и трудности с эякуляцией, в том числе заброс спермы в мочевой пузырь.

Кроме того, пациенты жаловались на потерю обоняния, затруднённое дыхание, усталость и боли в груди. При этом учёные пока не выяснили, как именно ковид может приводить к таким нарушениям в организме.