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26 июля, 13:01

Учёные заявили, что проблемы в сексе говорят о "затяжном" ковиде

Британские учёные назвали сексуальные расстройства симптомами длительного коронавируса

Учёные из Университета Бирмингема в Великобритании выяснили, что симптомами длительного течения коронавируса являются облысение и сексуальные расстройства. Об этом говорится в публикации журнала Nature Medicine.

Исследователи проанализировали медкарты почти полумиллиона взрослых с подтверждённым коронавирусом и около двух миллионов человек без него. Специалисты выяснили, что при долгом течении инфекции люди говорили о 62 симптомах через 12 недель после заражения. Их беспокоили, в частности, выпадение волос, снижение либидо и трудности с эякуляцией, в том числе заброс спермы в мочевой пузырь.

Кроме того, пациенты жаловались на потерю обоняния, затруднённое дыхание, усталость и боли в груди. При этом учёные пока не выяснили, как именно ковид может приводить к таким нарушениям в организме.

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Ранее Лайф писал, что группа учёных из Бразилии выяснила, что почти у четверти переболевших коронавирусом в лёгкой форме возникают серьёзные нарушения зрительно-пространственного восприятия. Они могут, в частности, сказаться на навыках вождения и рисования.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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