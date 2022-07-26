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26 июля, 09:39

Ковид лишает людей способностей к рисованию и вождению авто

Учёные выявили новое когнитивное нарушение у переболевших ковидом в лёгкой форме

Группа учёных из Бразилии выяснила, что почти у четверти переболевших коронавирусом в лёгкой форме возникают серьёзные нарушения зрительно-пространственного восприятия, которые могут, в частности, сказаться на навыках вождения и рисования. Исследование специалистов опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

В эксперименте приняли участие 300 добровольцев, которые переболели ковидом в лёгкой форме. В течение четырёх месяцев учёные отслеживали изменения в психическом здоровье и когнитивных способностях пациентов. Всем участникам были проведены МРТ-тесты, они проходили обследования у невролога, офтальмолога, а также заполняли различные анкеты.

Авторов исследования особенно насторожил тот факт, что 25% добровольцев столкнулись с проблемами при прохождении теста комплексной фигуры Рея – Остеррица, при котором испытуемых сначала просят срисовать изображение, а после воспроизвести его по памяти. Для сравнения: в группе людей, которые не болели ковидом, с подобным заданием не справились лишь 6%. Учёные считают, что такие когнитивные нарушения могут быть объяснены только нейровоспалительным эффектом перенесённой инфекции.

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Freepik

Наталья Исакова
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