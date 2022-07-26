Россиян предупредили о возвращении гриппа после двухлетней паузы из-за ковида
Вирусолог Комиссаров заявил о возвращении гриппа в Россию после долгой паузы из-за ковида
Полномасштабная циркуляция гриппа возобновилась в человеческой популяции после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об этом предупредил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии петербургского НИИ гриппа Андрей Комиссаров.
"Грипп с инфекционной патологической сцены никуда не ушёл, он есть, как и другие респираторные инфекции: риновирусные инфекции, аденовирусные инфекции, парагрипп и так далее", — приводит газета "Петербургский дневник" слова вирусолога.
Эксперт также отметил, что уже осенью в НИИ гриппа специалисты приступят к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов SARS-CoV-2. Это необходимо для того, чтобы лучше разобраться в связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания.
Ранее Лайф сообщал, что иммунолог Михаил Костинов предрёк тяжёлую волну гриппа этой осенью. И это, по словам специалиста, касается не только нашей страны. Многие работают над новыми вакцинами с учётом рекомендаций ВОЗ и планируют уже в августе приступить к их применению.
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