Россиян предупредили о возвращении гриппа после двухлетней паузы из-за ковида

Полномасштабная циркуляция гриппа возобновилась в человеческой популяции после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об этом предупредил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии петербургского НИИ гриппа Андрей Комиссаров.

"Грипп с инфекционной патологической сцены никуда не ушёл, он есть, как и другие респираторные инфекции: риновирусные инфекции, аденовирусные инфекции, парагрипп и так далее", — приводит газета "Петербургский дневник" слова вирусолога.

Эксперт также отметил, что уже осенью в НИИ гриппа специалисты приступят к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов SARS-CoV-2. Это необходимо для того, чтобы лучше разобраться в связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания.