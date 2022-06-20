Россиян может ожидать волна гриппа этой осенью из-за ослабленного после CoViD-19 иммунитета, считает иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов. Он отметил, что после ухода одной инфекции на её место приходит другая.

"Но, учитывая то, что CoViD-19 оставил очень большие следы в иммунной системе человека, то есть значительно повлиял на иммунный статус, здесь можно предположить, что от вируса гриппа нельзя ждать ничего хорошего. Он будет ещё больше подавлять иммунную систему", — отметил Костинов в интервью порталу Ura.ru.

Иммунолог рассказал, что специалисты готовятся к ожидаемой волне гриппа уже сейчас. И это касается не только нашей страны. Многие работают над новыми вакцинами с учётом рекомендаций ВОЗ и планируют уже в августе приступить к их применению.