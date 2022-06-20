Грядущий сезон гриппа может быть более активным, чем предыдущий. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться", — приводит РИА "Новости" слова Поповой на Петербургском экономическом форуме.

В ведомстве рассчитывают, что в этом году от гриппа будет привито не менее 60% россиян.