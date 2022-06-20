Попова предупредила о "более активном" сезоне гриппа в этом году
Попова: В следующий сезон грипп может быть более активным
Грядущий сезон гриппа может быть более активным, чем предыдущий. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться", — приводит РИА "Новости" слова Поповой на Петербургском экономическом форуме.
В ведомстве рассчитывают, что в этом году от гриппа будет привито не менее 60% россиян.
Лайф рассказывал, что ранее иммунолог Болибок предрёк тяжёлую волну гриппа из-за отмены ковид-ограничений. Он также отметил, что фактически вирус не циркулировал в стране в последние три зимы.
ТАСС / Станислав Красильников