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26 июля, 13:08

Диетолог назвала напитки, которые спасут от образования тромбов

Диетолог Королёва перечислила напитки, способствующие разжижению крови

Обычная вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод являются лучшим выбором для разжижения крови, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свёртывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов", — приводит её слова "Москва 24".

Королёва уточнила, что на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости. А вода станет хорошей "активностью всех жидкостных структур", а также отличной естественной детоксикацией организма.

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В гранатовом соке, пояснила диетолог, содержатся аминокислоты, нужные для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции. Также там есть витамины Р и группы В. Особенно он полезен людям в возрасте 50+, заметила она.

Свекольный сок выводит соли тяжёлых металлов из организма и оптимизирует липидный состав крови, продолжила специалист. А настои из чёрной смородины или рябины, содержащие витамины С и Р, улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают её здоровье.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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