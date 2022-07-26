Диетолог назвала напитки, которые спасут от образования тромбов

Обычная вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод являются лучшим выбором для разжижения крови, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Густая кровь может повысить риски тромбообразования, а вода поддерживает свёртывающую систему крови, препятствуя образованию тромбов", — приводит её слова "Москва 24".

Королёва уточнила, что на каждый килограмм массы тела должно приходиться не менее 33 миллилитров жидкости. А вода станет хорошей "активностью всех жидкостных структур", а также отличной естественной детоксикацией организма.

В гранатовом соке, пояснила диетолог, содержатся аминокислоты, нужные для поддержания работы сердечно-сосудистой системы и нормализации кроветворной функции. Также там есть витамины Р и группы В. Особенно он полезен людям в возрасте 50+, заметила она.

Свекольный сок выводит соли тяжёлых металлов из организма и оптимизирует липидный состав крови, продолжила специалист. А настои из чёрной смородины или рябины, содержащие витамины С и Р, улучшают текучесть крови по сосудистой стенке и поддерживают её здоровье.