Минобороны опровергло фейки зарубежных СМИ о "мобилизационных мероприятиях" в России

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на нашей стороне. О том, что у специальной военной операции нет чётких временных рамок, ранее говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.