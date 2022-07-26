Минобороны опровергло фейки зарубежных СМИ о "мобилизационных мероприятиях" в России
Иностранные СМИ распространяют недостоверную информацию о проведении "мобилизационных мероприятий" на территории Российской Федерации. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства обороны.
Ведомство эти данные опровергает, ссылаясь на то, что численности российских военнослужащих, привлечённых к специальной военной операции на Украине, вполне достаточно для выполнения всех поставленных задач.
"Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооружённых сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на нашей стороне. О том, что у специальной военной операции нет чётких временных рамок, ранее говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главным критерием здесь выступает не соответствие каким-то временным рамкам, а эффективность.