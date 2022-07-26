Почему Армия России не спешит с захватом Краматорска и Славянска Ряд зарубежных источников отмечают, что наступление России на эти города ведётся не так интенсивно, как в Мариуполе. На деле ситуация может оказаться сложнее, чем кажется зарубежным экспертам. 134882 134882 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Карта боевых действий на Украине – 2022

В конце июля ряд украинских источников сообщил, что для усиления ВСУ в районе Славянска и Краматорска Киев начал переброску добровольческих батальонов. В числе формирований, которым предписано прибыть в этот район, значится и подразделение "Кракен", причастное к расстрелу мирного населения в Буче. По некоторым данным, подразделения перебрасывают для "охраны" позиций ВСУ, чтобы украинская армия не оставила город и не сбежала, как в Северодонецке и Лисичанске.

Карта спецоперации на Украине – 2022 Смотреть

Кольцо окружения вокруг Краматорска и Славянска продолжает сжиматься. "Восточный клин" Российской армии, а также сил ДНР и ЛНР практически взял Северск. Наступление на украинские позиции продолжается с юга и севера — последний форпост ВСУ в Донбассе окружают через наступление на Курахово, Бахмут и Барвенково. Однако полностью блокировать район войска пока не торопятся. В данный момент Российская армия зачищает прилегающие к Славянску и Краматорску районы, где в случае необходимости будет создан плацдарм для накопления сил и дальнейшего наступления.

Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что, несмотря на потерю практически половины личного состава от начальной численности армии, ВСУ продолжают обстреливать территорию Донбасса. В Краматорске и Славянске, по данным участников спецоперации, мирным населением прикрывается группировка численностью около 22 тысяч человек. Это втрое меньше, чем было до 24 февраля, однако действовать в этом районе по мариупольскому сценарию войска пока не могут.

Наступление России в Донбассе

Бывший офицер спецназа МВД, командир группы антитеррора Андрей Колесников отметил, что спешить в случае с Краматорском и Славянском пока нет никакого смысла: наступление развивается и без непосредственного штурма городов, а окрестности занимаются для дальнейшего блокирования агломерации.

Боёв мариупольского масштаба, я думаю, ждать не стоит. Задача крайне проста: у этих городов нет выхода к морю, стратегически важных промышленных объектов там не особенно много. ВСУ укреплялись там последние восемь лет, в городах есть штабы оперативных командований Украины, но уничтожить их слишком просто. Ценнее будет окружить города, блокировать перемещение украинских войск и взять их измором. Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск стали для них показательными примерами, как может быть и как обязательно будет, поэтому с психологической точки зрения сразу выдавливать войска штурмом нет необходимости Андрей Колесников Ветеран спецназа МВД, командир группы антитеррора

Колесников отметил, что главная сложность наступления на Краматорск и Славянск — большое количество гражданских, запертых внутри административных границ. Украинские военные не позволяют им безопасно покинуть город, а при попытке эвакуировать мирное население из Краматорска 19-я ракетная бригада ВСУ в апреле применила комплексы "Точка-У", выдав удар за действия Российской армии. Специалисты, знакомые с тактикой боевых действий, не исключают, что на подготовку генерального сражения может потребоваться ещё несколько недель. Активная фаза наступления на Славянск и Краматорск может начаться в августе. За несколько дней (или пару недель) до его начала украинским военным могут сделать предложение, от которого невозможно будет отказаться.

Его суть состоит в подробном объяснении положения дел для ВСУ. Оперативного окружения двух городов ещё нет — линия из Барвенкова (на севере) до Курахова (на юге) ещё не пройдена, и украинские войска в этом районе ещё целы и невредимы. Однако уничтожение обороны ВСУ в этом районе будет означать, что для Краматорска и Славянска всё кончено, — точно так же, как ранее для группировок украинской армии в Северодонецке и Лисичанске. Перед тем как проводить главную операцию перед большим сражением, по каналам разведки штаб ВСУ и командование "Север" в Краматорске и Славянске могут получить предложение по-хорошему сложить оружие и покинуть район, поскольку помочь погибающей группировке войск Киев не в состоянии.

Потери Украины в 2022 году

Предложение сдаться и попасть в плен, а не в безымянные могилы всегда лучше, но украинская армия на местах может его и не принять. Чтобы гарантировать отказ от любых договорных отношений, способствующих миру и скорейшему завершению СВО, в регион уже прибыли карательные подразделения "Кракен", часть которых специально для этого перебрасывают из-под Киева, Харькова и Николаева, опасаясь "быстрой и бескровной" сдачи Краматорска и Славянска. Эти же подразделения привлекаются и к блокированию выездов из города, по которым из зоны боевых действий могут выбраться 90 тысяч человек. Мирных жителей, включая женщин и детей, Киев использует как живой щит, опасаясь штурма городов армией России.

Фото © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Торговаться украинской армии есть за что. По данным собеседников Лайфа, в зоне СВО с начала июля в район Краматорска и Славянска прибыло не менее 30 орудий M777, семь польских САУ "Краб", около двух десятков танков Т-72 разных модификаций, 15 танков Т-64Б и Т-64БВ, снятых с хранения в западных регионах Украины, около 30 гаубиц Д-20 и Д-30, а также партия тяжёлого вооружения, "включая миномёты крупного калибра иностранного производства".

Работа расчётов тактических зенитных ракетных комплексов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Помимо того, в Славянске и Краматорске находится "значительное количество" противотанкового вооружения — склады в пригородах забиты американскими ПТРК "Джавелин" и шведскими NLAW, однако применить такое количество ракет некому. Большинство контрактников и офицеров среднего и низшего звена либо погибли в ходе ракетных ударов, либо сдались в плен.

Руководить провокациями, аналогичными удару ракетами "Точка" по вокзалу Краматорска в апреле, пока некому. В июне ракетным ударом в районе села Широкая Дача Днепропетровской области ВКС РФ удалось уничтожить 57 офицеров ВСУ. Две недели спустя, 14 июля, ВКС РФ нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по гарнизонному Дому офицеров в Виннице, где, по данным Минобороны РФ, проходило совещание командования ВВС Украины с поставщиками вооружений из НАТО. По некоторым данным, в здании находились три сотрудника британской спецслужбы MI-6 и один представитель французской разведки.

Одним из предупреждений украинской армии может стать уничтожение штаба 19-й ракетной бригады, ответственной за теракт с использованием ракет "Точка" в Краматорске. В апреле пуск ракеты проводился из населённого пункта Доброполье, который находится аккурат между "северными" и "южными" группировками ВС РФ. Точных сведений о том, входит ли ликвидация командования бригады в планы Российской армии на ближайшие недели, нет, однако уничтожение комплексов "Точка" и ракет 9М79 к ним послужило бы наглядным примером, что возмездие за совершённые ВСУ преступления наступило.

Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что о конкретных сроках взятия или блокирования Славянска и Краматорска неизвестно, однако тактика "огневого вала" и применение высокоточного оружия, в том числе и ночью, позволяет надеяться, что ситуация по последнему укрепрайону ВСУ в Донбассе и десяткам тысяч мирных жителей может проясниться к первой половине августа.

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил Когда армия России возьмёт Краматорск и Славянск? 0 Справятся в начале августа Ближе к сентябрю Октябрь/ноябрь

Авторы Сергей Андреев