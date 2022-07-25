Что известно о тактике "тройного удара" России на Украине После взятия Северодонецка и Лисичанска тактика России на Украине изменилась. Теперь удары наносятся не только вблизи, но и на значительном удалении от линии фронта. 29973 29973 Работа расчётов реактивной системы залпового огня "Ураган". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Карта боевых действий на Украине, июль 2022 г.

После крупных военных успехов в Донбассе Российская армия продолжила отодвигать ВСУ западнее административных границ ДНР и ЛНР, а также на юге Украины. В Одессе крылатыми ракетами был уничтожен логистический хаб, где хранились американские ракеты "Гарпун" и значительная часть западных вооружений, переданных в качестве военной помощи. После этих операций американский военный эксперт и бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что Россия "практически обеспечила себе победу на поле боя".

У России нет проблем с вооружениями любой дальности. Она может поражать любые цели, какие только посчитает нужными. Расстояние в этом случае не имеет значения — 100 километров или 1000. Это критически важное преимущество, которое украинская армия не сможет нивелировать даже при помощи западных вооружений Скотт Риттер Военный эксперт, бывший инспектор ООН по вооружениям

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В тот же день ударом крылатых ракет Российская армия уничтожила истребители Су-27 и МиГ-29, дислоцированные на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Этот объект находится на значительном удалении от зоны боевых действий и имеет исключительную важность для ВСУ сразу по нескольким причинам. Канатово — один из последних относительно целых аэродромов, куда после 24 февраля была эвакуирована часть истребителей украинских ВВС. После того как некоторые истребители были перевезены, ВСУ начали активное строительство: попытались восстановить взлётно-посадочную полосу и ангары для хранения. В перспективе аэродром мог быть задействован для боевых вылетов, однако теперь украинская армия этой возможности лишилась.

В 2020 году, по данным аналитического портала The Military Balance, в Воздушных силах Украины числилось 80 истребителей Су-27 и МиГ-29. 24 июля Минобороны России отчиталось, что всего с начала СВО на Украине уничтожено 260 самолётов разных типов. Основной удар, по мнению бывшего военного лётчика Андрея Ступчака, пришёлся на Су-25 и МиГ-29, которые выпустили против российских Су-30 и Су-35 "в бесполезном состоянии".

Эвакуация оставшихся истребителей подальше от боевых действий — это тревожный звоночек. Это значит, что машины не готовы к бою. Штурмовики Су-25, которые Украина теряет активнее остальных машин, могут выполнять функцию по защите воздушного пространства, но строго в ограниченном диапазоне. Ни по скорости, ни по дальности полёта с истребителями они сравниться не могут Андрей Ступчак Бывший военный лётчик, майор запаса

Потери Украины в июле 2022 г.

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По данным собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, потери украинской армии к концу июля 2022 года вплотную приблизились к одной тысяче человек в сутки. Половину от этого количества составляют раненые и тяжелораненые военные, дальнейшее участие которых в боевых действиях под вопросом. Большие потери, по некоторым данным, привели к тому, что только 30% частей ВСУ на южном направлении укомплектованы так, как того требуют инструкции и наставления о ведении боевых действий.

Невозможность нормально воевать заставила Киев опровергать собственные заявления о "скором наступлении". Советник президента Украины Алексей Арестович уже заявил, что ситуация на юге складывается для ВСУ "не самым лучшим образом", признав, что ВСУ не могут перейти к наступательным действиям вместо оборонительных.

Наши там не вполне удачно действуют и испытывают определённый недостаток сил, чтобы замкнуть эту историю. Для того чтобы это стало тактическим окружением, ещё надо побороться Алексей Арестович Советник президента Украины

Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что одним из решающих факторов успешного продвижения Российской армии на Украине по-прежнему является реактивная и ствольная артиллерия. По сведениям источников Лайфа, на этом направлении российские военные могли применить реактивные комплексы "Ураган-1М". От классических артиллерийских систем это оружие отличает возможность применять ракеты разного калибра: в двух пусковых контейнерах находятся ракеты 122- и 300-мм. Некоторые из них оснащаются навигационными модулями ГЛОНАСС, благодаря которым точность попадания составляет один метр, а дальность пуска превышает 120–140 километров.

Фактически это оружие позволяет заменить на определённых участках фронта оперативно-тактические комплексы "Искандер". Ракетами со спутниковым наведением уничтожаются особо важные объекты ВСУ: штабы, склады и пункты связи, а ракетами 122-мм уничтожаются позиции войск. Дивизион таких комплексов, по некоторым данным, уничтожил скопление украинских войск за 70 километров от зоны соприкосновения, благодаря чему удалось сорвать переброску техники ВСУ из западных регионов страны.

Турецкие сериалы вместо боевых действий

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО отмечают, что пленные украинские военные (возраст которых стремительно увеличивается с апреля 2022 года и в данный момент составляет примерно 30–48 лет), называют тактику российских военных "тройным ударом". Первым тревожным "звоночком" в ней пленные называют сообщения о воздушной тревоге в регионах Украины. После того как крылатые ракеты поражают свои цели, в дело включается оперативно-тактическая авиация. Следующими вступают артиллерия и штурмовая авиация, а обстрелы позиций ВСУ, по сведениям пленных, не прекращаются даже ночью.

Другой характерной особенностью "тройного удара" становится радиоэлектронная борьба. По сведениям попавших в плен военных украинской армии, "за пять–десять минут до обстрела в районе пропадает любая связь". Из-за этого ни офицеры, ни рядовые ВСУ не могут вызвать подкрепление или хотя бы отчитаться о том, что начался обстрел.

При этом пленные сетуют, что тактика украинских военных, лишённых тяжёлого вооружения, связи, продуктов и медицины, всё чаще напоминает "турецкие сериалы": для отчёта в места боевых действий "приезжают экипированные люди из столицы, делают пару фото и уезжают обратно". По сведениям пленных, реальное положение дел украинских военных на южном направлении таково, что "каждые три дня сдаётся целый полк".

Там же, по данным пленных украинских военных, ВСУ потеряли не менее двух немецких гаубиц PzH-2000 со специальными снарядами. Речь, по некоторым данным, может идти о снарядах DM-121. Производитель этих снарядов заявляет, что дальность стрельбы этими снарядами составляет около 30 километров, а стрельба под разными углами возвышения позволяет вести огонь так, чтобы все снаряды падали на землю одновременно.

Пленные украинские военные рассказывают, что тактику "тройного удара" в сочетании с "огневым валом" российские войска применяют повсеместно — от окраин Славянска до самых южных районов Николаевской области, где ещё есть позиции ВСУ. Пленные отмечают, что, пока Киев замалчивает реальные потери, украинские военные всё чаще бегут с поля боя и сдают позиции вместе с оружием и секретной техникой. На некоторых участках фронта, особенно в районе Харькова, Одессы, Николаева и некоторых районах севернее Донецка, по данным попавших в плен, ситуация складывается настолько драматично, что "держаться ВСУ смогут не больше нескольких недель".

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Где Российская армия в ближайшее время нанесёт ВСУ крупное поражение? 0 Харьков Николаев Одесса Краматорск – Славянск

Авторы Сергей Андреев