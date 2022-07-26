ВС РФ ударили по пункту дислокации "Иностранного легиона" в ДНР

Вооружённые силы России ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников в ДНР, уничтожив более 40 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наёмников, большинство из которых поляки", — сказал он.