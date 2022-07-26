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Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 09:50
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ВС РФ ударили по пункту дислокации "Иностранного легиона" в ДНР

Вооружённые силы России ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников в ДНР, уничтожив более 40 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наёмников, большинство из которых поляки", — сказал он.

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А накануне, 25 июля, ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников в ДНР. Удар высокоточным оружием нанесли по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Getty Images

Варвара Романова
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