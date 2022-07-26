ВС РФ ударили по пункту дислокации "Иностранного легиона" в ДНР
Вооружённые силы России ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников в ДНР, уничтожив более 40 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений Иностранного легиона в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наёмников, большинство из которых поляки", — сказал он.
А накануне, 25 июля, ВС РФ уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников в ДНР. Удар высокоточным оружием нанесли по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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