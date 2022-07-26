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Опубликовано 26 июля 2022, 09:48

Российская авиация уничтожила в ДНР более 70 украинских бойцов и склад боеприпасов

ВКС России в ходе спецоперации уничтожили в ДНР более 70 украинских бойцов и склад боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов",  сказал он.

Также в результате этого удара был уничтожен склад боеприпасов противника.

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А накануне, 25 июля, сообщалось, что ВКС России уничтожили более 100 украинских бойцов и иностранных наёмников ударом в Константиновке, ДНР.

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ТАСС / Максим Шипенков

Александра Вишнякова
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