Российская авиация уничтожила в ДНР более 70 украинских бойцов и склад боеприпасов

ВКС России в ходе спецоперации уничтожили в ДНР более 70 украинских бойцов и склад боеприпасов ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов", — сказал он.

Также в результате этого удара был уничтожен склад боеприпасов противника.