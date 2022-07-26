Лидер рок-группы "Агата Кристи" Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы на Урале
Лидер рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выдвинулся кандидатом в депутаты гордумы Асбеста Свердловской области. Соответствующая информация размещена на сайте региональной избирательной комиссии.
"Самойлов Вадим Рудольфович, статус участника выборов — выдвинутый кандидат", — сказано в сообщении.
Выборы депутатов городской думы Асбеста состоятся 11 сентября. Самойлов участвует в них как самовыдвиженец. Напомним, что рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году и более десяти лет являлась популярным музыкальным коллективом в России, а в 2010 году она распалась.
Ранее Лайф писал, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов стал кандидатом в сенаторы от Карелии. Дипломата выдвинул глава региона Артур Парфенчиков.
ТАСС / Евгений Стукалин