Лидер рок-группы "Агата Кристи" Самойлов выдвинулся в депутаты гордумы на Урале

Выборы депутатов городской думы Асбеста состоятся 11 сентября. Самойлов участвует в них как самовыдвиженец. Напомним, что рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году и более десяти лет являлась популярным музыкальным коллективом в России, а в 2010 году она распалась.