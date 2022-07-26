В ОП заявили, что политическая система РФ проявила устойчивость и прочность в условиях СВО

Российская политическая и избирательная системы продемонстрировали устойчивость и значительный запас прочности в условиях проведения Вооружёнными силами РФ спецоперации на Украине. Об этом заявил глава фонда исследования проблем демократии, председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев.

"Мы понимаем, что, несмотря на фактор проведения СВО, избирательная кампания началась в предусмотренные законом сроки, продемонстрировав устойчивость как политической, так и партийной системы страны. Она стабильно функционирует в новых условиях. Также мы видим полноценную готовность организаторов выборов к их проведению в установленные законом сроки", — сказал он, выступая на круглом столе, посвящённом предвыборной конкуренции в новых условиях.

Эксперт отметил, что политическая конкуренция в ходе выборов 2022 года характеризуется достижением внутриполитического консенсуса политических партий по тематике СВО. Несмотря на разнообразие программ, ведущие политические силы всё же выступают с близких позиций, добавил Григорьев.