Латвия хочет купить РСЗО HIMARS

Латвия намерена купить РСЗО HIMARS, соответствующий запрос Минобороны республики отправило в США. При этом Рига надеется на софинансирование Вашингтона.

"Министерство обороны отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS. Это совместный проект с балтийскими государствами, и Минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США", — приводит издание Defence News заявление латвийского ведомства.