Латвия хочет купить РСЗО HIMARS
Латвия намерена купить РСЗО HIMARS, соответствующий запрос Минобороны республики отправило в США. При этом Рига надеется на софинансирование Вашингтона.
"Министерство обороны отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS. Это совместный проект с балтийскими государствами, и Минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США", — приводит издание Defence News заявление латвийского ведомства.
Рига также хочет приобрести в дополнение к HIMARS системы береговой обороны и сейчас рассматривает предложения возможных поставщиков.
"Работа за считаные секунды": Эксперт оценил мастерство зенитчиков РФ, научившихся сбивать ракеты HIMARS
HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси производства компании Lockheed Martin. США поставили уже 12 единиц РСЗО Украине, ожидается поставка ещё четырёх единиц. При этом, по данным на 22 июля, российские военные в ходе спецоперации уничтожили уже четыре пусковые установки HIMARS. Российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3".
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